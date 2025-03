Rosarot: Farbexplosionen zum Jubiläum

Publiziert am 19.03.2025

Zum 80. Geburtstag der Amag setzt Rosarot auf ein visuelles Feuerwerk: Inspiriert vom Holi-Festival inszeniert das Key Visual der Kampagne Farbexplosionen, heisst es in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Amag Jubiläumswoche vom 19. bis 25. März, bei der neben zahlreichen Aktionen ein grosses Gewinnspiel mit 80 Preisen lockt. Die Zürcher Agentur verantwortete den kreativen Gesamtauftritt – vom Motto über den POS bis hin zur Kampagne – und realisierte sämtliche Massnahmen sowie Radiospots.

Das feierliche Konzept ist schweizweit über verschiedene Kanäle hinweg sichtbar. In den Social-Media-Ads explodieren dafür die Farben direkt auf dem Screen, während ein Scheibenwischer die Bildfläche für die nächste Jubiläumsaktion freigibt. In den Display-Banner- und DOOH-Formaten entfaltet sich das Key Visual nach und nach und zieht so die Aufmerksamkeit auf sich.

Auch am Point of Sale setzt Amag das Konzept fort: Die Explosionen dienen hier zusätzlich auch als Aktionsstörer – von Boden- und Fahrzeugklebern über Rotairs bis hin zu Postern und Stellelementen. Rosarot setzte alle Mittel für alle drei Sprachregionen um. (pd/spo)