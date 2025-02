Publiziert am 26.02.2025

Die FE Agentur mit den Geschäftsbereichen Branding, Events und Digital hat sich mit der Eventlocation The Hall in Dübendorf zur Echo Group zusammengeschlossen, heisst es in einer Mitteilung. Die neue Partnerschaft vereint Strategie, Kreativität und Location in einem ganzheitlichen Angebot.

Mit dem Zusammenschluss wollen die beiden Akteure den Markt für hochwertige Markenerlebnisse und immersive Events aufmischen. Unter dem Dach von Echo Group entsteht ein 360°-Angebot. Unternehmen werden von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung begleitet.

The Hall ist eine Mehrzwecklocation mit Catering für Kultur- und Business-Veranstaltungen von 100 bis 5000 Personen. Sie beherbergt auch ein grosses TV-Studio. Die FE Agentur steht für kreative Konzeptentwicklung und ganzheitliche Markenkommunikation – von (Employer) Branding über crossmediale Kampagnen bis hin zu Corporate Events.

«Mit der Echo Group schaffen wir ein neues, einzigartiges Angebot, welches in dieser Form noch nicht existiert», wird Dominic Fontijn, Co-CEO Echo Group und Co-Founder FE Agentur, in der Mitteilung zitiert. Im März lanciert Echo Group zudem eine Serie eigener Eventformate in The Hall. (pd/spo)