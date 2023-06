von Michèle Widmer

Ist das ein Druckfehler oder doch ein Werbegag? Wer am Montag die gedruckte Ausgabe vom Tages-Anzeiger durchblätterte, bekam ein leicht kurioses Inserat der Migros zu sehen. Auf dem ganzseitigen Sujet mit Werbespruch fehlten mehrere Buchstaben. Wer sich die Buchstaben dazudachte las «An den eigenen Produkten rumnörgeln. Das ist Migros». Auch im Migros-Logo suchte man ein O.

Die Migros bestätigt auf Anfrage die Aktion. «Wer sich darauf achtet, welche Buchstaben im Migros Magazin, auf unseren Social Media-Kanälen und bei weiteren Kanälen der Migros-Unternehmen fehlen, kommt dem Rätsel vielleicht auf die Spur», heisst es bei der Kommunikationsabteilung. Man versuche den Spannungsbogen noch etwas aufrecht zu erhalten und werde bald Licht ins Dunkel bringen.

Die Lösung des Rätsels war schliesslich auf der Frontseite vom Migros-Magazin, das am Montag in den Briefkästen lag, zu finden. Auch dort zog sich die Buchstabesuche im Logo oder bei Inhaltshinweisen weiter.

Auf einem roten Balken war folgende Aufklärung zu lesen: «Erst wenns fehlt, fällts auf». Gemeint sind die Blutvorräte in der Schweiz. Die Migros will mit der Aktion am Weltblutspendetag am 14. Juni das Schweizerische Rote Kreuz unterstützen, die Blutversorgung in der Schweiz sicherzustellen. Deshalb fehlen jeweils die Buchstaben A, B, O für die Blutgruppe 0.