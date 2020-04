Migros: Festival-Aktion zum unglücklichsten Zeitpunkt

von Christian Beck

Keine grossen Bühnen, keine Lieblingsbands in unvergesslicher Abendstimmung, keine Bäder in Menschenmengen – von Gurtenfestival, St. Galler Openair und Openair Frauenfeld über Lucerne Festival bis hin zum Berner Strassenfestival Buskers fallen alle grossen Openair-Konzertveranstaltungen ins Wasser. Gestützt auf den Bundesratsentscheid vom Mittwoch, das Veranstaltungsverbot bis am 31. August 2020 zu verlängern, haben die Veranstalter zahlreicher Musikfestivals die diesjährigen Ausgaben abgesagt.

Just an dem Tag, als dies bekannt wird, flattert von der Migros bei vielen Kunden die Cumulus-Abrechnung samt den neuen Angeboten ins Haus. In einer Beilage heisst es: «Festivals mit mindestens 20 Prozent Cumulus-Vorteil». Auf ganzen sechs Seiten werden diverse Festivals des Sommers 2020 angepriesen. Der Vorverkauf sollte am 13. Mai starten.

Eine entsprechende Anfrage von persoenlich.com an die Migros-Medienstelle blieb bis am Donnerstagabend unbeantwortet. Auf Twitter schrieb das Social-Media-Team, dass der Versand der zwei Millionen Abrechnungen eine «sehr grosse Vorlaufzeit» habe. Anfang April wurde der Massenversand der Post übergeben. «Zu diesem Zeitpunkt hatte man wohl die Hoffnung, es könnte noch anders kommen.»

Zum Zeitpunkt des Drucks waren viele Entscheide bezüglich des Coronavirus (COVID-19) noch nicht gefällt oder noch gar kein Thema. Der aktuelle Stand aller beworbenen Festivals ist auf https://t.co/KIgA8uJhsW ersichtlich.

Viele Grüsse

Unter einem weiteren Tweet antwortete die Migros: «Wir geben zu, nicht grad der glücklichste Versand, den wir je gemacht haben.»



