Out of Office: Festliche Gemütlichkeit mitten in Zürich

Auf dem Kalanderplatz vor dem Sihlcity in Zürich lädt eine festliche Winterlandschaft zum Verweilen, Essen und Trinken ein. Die Eventagentur Out Of Office (OOO) hat diese auch in diesem Jahr gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Auftrag von Wincasa sei OOO verantwortlich gewesen für Konzeption, Gestaltung und die Umsetzung.

«Eigentlich gibt es kaum schönere Aufgaben, also eine solch kreative Idee Wirklichkeit werden zu lassen», so Raffael Kühne, Inhaber der Agentur OOO. «Diese Umsetzung basiert auf der Idee, die Natur mit dem urbanen Zürich zu verbinden. Die Besucherinnen sollen sich fühlen wie an einer Weihnachtsfeier im Wald, während sie sich aber mitten in der Stadt bewegen.»



Ein kleines Dorf aus Holzhäuschen mit weihnachtlichen Getränk- und Essensangeboten, gemütliche Sitzecken unter einem naturverbundenen Dach, umrandet von Tannenwald, Feuerstellen, viel Holzstaffeleien und einer sanften weihnachtlichen Beleuchtung bilden einen laut Mitteilung «rundum stimmigen Auftritt, der zum Wohlfühlen einlädt». Der Wintergarten bleibt noch bis am 24. Dezember. (pd/cbe)