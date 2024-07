Publiziert am 03.07.2024

Der Digital-Advertising-Spezialist Audienzz übernimmt ab 2025 zusammen mit seinem Tochterunternehmen Netpoint Media die Exklusivvermarktung des Finanzportals finanzen.net in Deutschland. In der Schweiz arbeiten Audienzz und finanzen.net bereits seit 2020 zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Netpoint Media baue mit dem Mandat sein Qualitätsportfolio weiter aus, zu dem unter anderem die Tageszeitungskombination OMS NEO gehöre.

Mit der Übernahme der Digitalvermarktung von finanzen.net im deutschen Markt erweitern Audienzz und Netpoint Media ihre Vermarktungsaktivitäten in Deutschland, wie es weiter heisst. Zur Digitalvermarktung gehört neben dem Display- und Mobileinventar auch das Videoinventar.

Für die Buchung und Abwicklung von Kampagnen wird finanzen.net künftig zudem die Adconsole nutzen. Das auf Verlagsbedürfnisse zugeschnittene Tool ist eine Eigenentwicklung von Audienzz. Es ermöglicht die automatisierte, medienübergreifende Prozessabwicklung in Digital- und Printmedien sowie auf Fernseh- und Radiokanälen. (pd/cbe)