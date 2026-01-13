Live Lab: Firma löst sich aus der Messerli Group

Publiziert am 13.01.2026

2015 haben Andreas Messerli und Maximilian Souchay die Live Lab AG in Zürich gegründet – mit der Vision, Marken über wirkungsvolle Live-, Brand- und Experience-Formate erlebbar zu machen. Nach einer gemeinsamen Aufbau- und Entwicklungsphase wird die Eigentümerstruktur nun unternehmerisch neu ausgerichtet: Live Lab geht vollständig in den Besitz von Mitgründer Maximilian Souchay über.

Die Neuaufstellung ermöglicht der Messerli Group eine stärkere Fokussierung auf die Kernleistungen im Bereich physische Marketingmassnahmen.

«Wir haben Live Lab gemeinsam aufgebaut, und ich bin stolz darauf, was wir in kurzer Zeit erreichen konnten. Gleichzeitig ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass sich Live Lab unternehmerisch vollständig emanzipiert. Dort liegen unsere historischen Stärken, unsere Infrastruktur – und dort werden wir künftig gezielt weiter investieren», wird Gründer Andreas Messerli zitiert.

Die Messerli Group wird damit noch konsequenter als führender Umsetzungspartner für physische Markenpräsenzen auftreten. Sie wurde 2012 von Andreas Messerli jr. gegründet und hat ihren Wohnsitz in Wetzikon. Sie beschäftigt in zwölf Tochterunternehmen rund 360 Mitarbeitende.

«Live Lab war für mich von Anfang an ein unternehmerisches Gestaltungsfeld», so Maximilian Souchay, Founder und neuer Alleininhaber. «Mit der vollständigen Übernahme können wir die Agentur künftig noch agiler führen, das Management stärker einbinden, unsere Aktivitäten im Mittleren Osten weiterentwickeln und gut in die nächste Generation überführen. Die Schärfung unserer Positionierung ist für beide Unternehmen ein Gewinn», betont Souchay in der Mitteilung. «Wir verfügen auf beiden Seiten über starke Kernkompetenzen, die wir nun noch klarer am Markt platzieren können. Andreas Messerli hat den gemeinsamen Aufbau mit ermöglicht – jetzt ist der Moment, den nächsten Schritt zu gehen.» (pd/ma)