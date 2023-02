Coca-Cola: Flashmob am Zürcher HB geplant

Coca-Cola hat seine bisher ausgefallenste limitierte Coca-Cola Creations auf den Markt gebracht: Coca-Cola Creations «Movement» ist ab Montag in der Schweiz erhältlich. Das Getränk wurde gemeinsam mit Grammy-Preisträgerin Rosalía kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie sei eine «bahnbrechende Künstlerin, die Grenzen zwischen Musikgenres, Branchen und Identitäten überwindet». Wenn Fans die neue limitierte Coca-Cola Creations geniessen würden, werde sich der vertraute Geschmack von Coca-Cola «auf überraschende Weise verändern».

«Transformation als Mittel der Selbstdarstellung ist für die heutigen Generationen von grosser Bedeutung, und Musik ist die universelle Sprache für Transformation», wird Marco Manzo, Brand Manager Coca-Cola Schweiz, in der Mitteilung vom Freitag zitiert. «Die Zusammenarbeit mit der inspirierenden und genreübergreifenden Rosalía bei der Umsetzung unserer neuesten Coca-Cola-Creations-Kampagne hat uns grossen Spass gemacht und neue Wege aufgezeigt. Wir glauben, dass unsere gemeinsamen Fans dieses Getränk lieben werden.»

Rosalías Musik als Soundtrack zur Markteinführung

Die neue Coca-Cola Creations kommt in einem einzigartigen Verpackungsdesign daher. Sie ist so gestaltet, dass sie Rosalías Persönlichkeit durch leuchtende Farben, authentische Zeichnungen, die sie von Hand anfertigte sowie die ikonische Coca-Cola-Schrift, die in eine Skizze verwandelt wurde, zum Ausdruck bringt.

Rosalía hat auch eine neue Single mit dem Titel «Lie Like You Love Me» veröffentlicht, die von Coca-Cola Creations «Movement» inspiriert wurde, wie es weiter heisst. Der Song, der weltweit von Columbia Records veröffentlicht wurde, ist ebenfalls eine Premiere für die Künstlerin: Er ist in mehreren Sprachen verfügbar, unter anderem mit einem kompletten Teil auf Englisch. Die neue Single dient als Soundtrack zu einem Launch-Video mit Rosalía in der Hauptrolle, das Live-Action-Fotografie mit Animationssequenzen mischt, um all die einzigartigen Versionen von sich selbst zu feiern.



Um das Getränk noch mehr zum Leben zu erwecken, können Fans einen QR-Code auf der «Movement»-Dose scannen, um auf den digitalen Coca-Cola Creations Hub zu gelangen. Dieser bietet den Fans digitale Erlebnisse, mit denen sie Neues entdecken können, wie beispielsweise einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von Rosalías Single. Der Coca-Cola Creations Hub beinhaltet auch ein Persönlichkeitsquiz, das die Antworten der Fans nutzt, um einen eigenen 3D-Avatar und seine Eigenschaften im Metaverse anzupassen, sowie eine Playlist, die auf ihrer Stimmung basiert, und ein Video mit Rosalía in der Hauptrolle.

Fans haben ausserdem die seltene Gelegenheit, im Rahmen einer Online-Auktion auf handsignierte persönliche Erinnerungsstücke von Rosalía zu bieten. Der Erlös der Auktion, bei der unter anderem ein Helm, ein Tour-Outfit und ein Poster versteigert werden, kommt der Antonio Gala Foundation zugute. Die von Rosalía ausgewählte Organisation ist eine in Spanien ansässige Einrichtung, die jungen Künstlerinnen und Künstlern Aufenthaltsstipendien bereitstellt. Rosalía, die in Spanien geboren wurde, liess sich von der Mission der Organisation inspirieren, junge Menschen zu ermutigen, ihren eigenen Weg der Transformation zu gehen.

«Wir freuen uns, die Schweizer Markteinführung von Coca-Cola Creations ‹Movement› mit einer Reihe von spektakulären Werbemassnahmen zu unterstützen», so Marco Manzo weiter. «Am Montag werden wir den Zürcher Hauptbahnhof mit einer unvergesslichen Graffiti-, Tanz- und Beatbox-Show sowie einem Flashmob erobern. Währenddessen werden wir Passantinnen und Passanten mit den neuen Dosen überraschen.» Zusätzlich zu den Live-Events würden Influencer-Kampagnen mit namhaften Schweizer Markenbotschafterinnen und -botschaftern gestartet. (pd/cbe)