Havas Genf: Flugverspätungen als Gelegenheit

Während der Ferienzeit kann es viele Gründe geben, warum ein Flug verspätet sein kann. In diesem Bewusstsein hat Canal+ Schweiz und die Agentur Havas Village Genf die Kampagne «Retard Gagnant» lanciert, die Reisenden die Wartezeit zur Unterhaltungszeit transformiert. So heisst es in einer Mitteilung von Donnerstag.

Den ganzen Sommer über konnten die Passagiere des Genfer Flughafens die Aktion nutzen, die auf der kreativen Idee basiert, Technologie und Datenanalyse zu kombinieren. Dazu analysierte Canal+ Schweiz in Echtzeit Flugzeugverspätungen und bot den Passagieren masseschneiderte Inhalte auf Basis ihrer Wartezeiten an. Um diese angebotenen Inhalte zu geniessen, mussten sie lediglich ihre Flugnummern auf der digitalen Plattform «Retard Gagnant» eingeben.







Verantwortlich bei Canal+ Switzerland: Myriam Hofstetter (Marketing Manager); verantwortlich bei Havas Village Geneva: Gabriel Mauron (Creative Director ), Camille Delesalle (Operations Director ), Thomas Lafourcade (Art Director), Pascal Charvet (Copywriter), Leo Bonhomme, Laura Cros (Junior Art Director); Cher Ami (Produktionsfirma). (pd/lol)