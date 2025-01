CH Media: Frank Lang wird CMO TV National

Publiziert am 09.01.2025

Frank Lang ist seit 1. Januar 2025 neuer Chief Marketing Officer im Bereich TV National von CH Media. Der bisherige CEO der Agentur The House (MYTY Group) bringt laut einer Mitteilung über 20 Jahre Erfahrung in digitalem Marketing und Kommunikation mit. Im Mai 2024 wurde bekannt, dass The House den Betrieb einstellen musste (persoenlich.com berichtete).

Zuvor hatte Lang Führungspositionen bei McCann Worldgroup in Australien, der Goldbach Group und Publicis Communications inne. In seiner Karriere betreute er Kunden wie Axa, Migros, Coop, JobCloud, Microsoft und UBS.

In seiner neuen Position berichtet Lang direkt an Wolfgang Elsässer, den Leiter TV National und CEO der CH Media TV AG. «Mit Frank Lang gewinnen wir einen erfahrenen Strategen und visionären Leader. Seine Expertise im digitalen Marketing und sein Gespür für innovative Lösungen werden die Weiterentwicklung und Optimierung unserer Vermarktungsstrategien entscheidend voranbringen», wird Elsässer in der Mitteilung zitiert.

Lang verantwortet die Vermarktungs- und Vertriebsstrategien für das nationale TV- und Streaminggeschäft mit Schwerpunkt auf digitale Kanäle. Er tritt die Nachfolge von Denise Hildbrand an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. (pd/cbe)