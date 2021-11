Black Friday: Freitag und Co boykottieren Shopping-Event

Trotz der immer grösseren Bedeutung des Black Fridays gibt es nach wie vor Detailhändler, die dieses Jahr an diesem Tag keine Rabatte anbieten. So zum Beispiel das Zürcher Kaufhaus Jelmoli: Das Warenhaus nimmt stattdessen zum dritten Mal am so genannten «Giving Tuesday» teil (persoenlich.com berichtete).

Es will sich damit für bewussten Konsum einsetzen und spendet Geld für wohltätige Zwecke, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP sagte. Auch einige weitere Hersteller und Geschäfte boykottieren den Schnäppchentag.

So setzt etwa der Zürcher Taschenhersteller Freitag ein Zeichen gegen den «Shoppingwahn», wie er auf seiner Website schreibt. Er verzichtet nicht nur auf Aktionen, sondern hält seinen Internetshop am Tag gar ganz geschlossen. Dafür ruft das Unternehmen seine Kunden dazu auf, gebrauchte Taschen miteinander zu tauschen.

Zwei Schweizer Unternehmen unterzeichnen Verzicht

Mit dem Taschenhersteller Freitag haben noch weitere Marken einen gemeinsamen Aufruf zum Black-Friday-Verzicht unterzeichnet. Darunter findet sich etwa die Schweizer Seifenmanufaktur Soeder oder der spanische Hersteller von veganen Sneakers Flamingos' Life.

Der Schweizer Weinhändler Delinat wiederum hält seinen Online-Shop zwar geöffnet. Im Rahmen eines «Green Friday» kosten jedoch alle Produkte zehn Prozent mehr als sonst. «Den Mehrerlös aus diesem Aufpreis spenden wir Pro Natura», schrieb das Unternehmen auf seiner Website.

Kritik auch von Hilfswerk

Kritik an der «Konsumorgie» hatte diese Woche bereits die Nichtregierungsorganisation Solidar Suisse geäussert. Das Hilfswerk hatte eine Petition lanciert, um die Detailhändler aufzufordern, den Black Friday zu stoppen. Bis am Freitagvormittag haben diese rund 24'000 Menschen unterschrieben.

Die Gewerkschaft Unia nutzte den Black Friday derweil, um eine Entlastung der Arbeitnehmenden zu fordern. Lange Arbeitstage ohne absehbaren Arbeitsschluss und unbezahlte Überstunden drohten den Beschäftigen. Am Freitagmorgen belud die Gewerkschaft nun in einer symbolischen Aktion Statuen in der Stadt Zürich mit schwarzen Päckli.

Experten warnen vor Schuldenfalle

70 Prozent Rabatt auf einen neuen Fernseher, die Spielkonsole zum halben Preis: Mit solchen Angeboten locken Detailhändler auch dieses Jahr wieder am Black Friday die Kunden. Doch Experten warnen vor dem Kauf auf Pump. Es drohe die Schuldenfalle.

Der Schweizer Detailhandel hat die Corona-Pandemie dieses Jahr zu spüren bekommen. Die Umsätze im stationären Geschäft gingen zurück. Derweil erlebte das Online-Shopping einen deutlichen Zuwachs. Und der Black Friday dürfte den Internet-Händlern noch zusätzlichen Schwung verleihen.

Allerdings kaufen über vier Fünftel der Internet-Kunden ihre Produkte zumindest teilweise auf Pump. Grund hierfür sind die im Onlinehandel üblichen Bezahlungsarten. So kaufen die Kunden meist mit der Kreditkarte oder auf Rechnung.

Bei beiden Arten der Bezahlung wird der Betrag erst mit einiger Verspätung tatsächlich beglichen oder dem Konto der Kunden abgebucht. Auch Ratenzahlungen sind häufig möglich. Im Vergleich dazu bezahlen die Konsumenten im stationären Geschäft meist mit Bargeld oder mit Debit-Karten, bei denen der Betrag direkt dem Konto abgebucht wird.

Shoppen kann «ins Auge gehen»

Die Entwicklung hin zu mehr Online-Shopping ist somit nicht ungefährlich. «Viele verschaffen sich mit einem Zahlungsaufschub Spielraum auf dem Konto. Gerade bei höheren Beträgen kann das in der gegenwärtigen Situation aber ins Auge gehen», sagt Comparis-Experte Michael Kuhn am Freitag zur Nachrichtenagentur AWP.

Gerade in der anhaltenden Coronakrise solle man Vorsicht walten lassen, rät Kuhn. Wegen dieser drohe nach wie vor ein Einkommensverlust durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder tiefere Umsätze bei Selbstständig-Erwerbenden. Gerade bei Menschen mit tieferen Einkommen könnte das ungehemmte Black-Friday-Shopping somit zur Schuldenfalle werden. (awp/sda/tim)