Ringier Advertising: Frischer Wind für «Weinfach»

Publiziert am 27.09.2024

Das Brand Studio von Ringier Advertising übernimmt ab September 2024 die Produktion des Podcasts «Weinfach» für Mövenpick Wein und bringt frischen Wind in das Audio-Format. Moderiert von Reto Scherrer und Karin Frautschi, verspricht der Podcast laut einer Mitteilung spannende Einblicke in die Welt des Weins.

Reto Scherrer, bekannt als Senior Anchor bei Blick TV, hat auch abseits der Kamera ein beachtliches Talent: Als Winzer führt er seit 2020 den in neunten Generation vererbten Familienweinberg in Weinfelden. «Folgerichtig», wie es in der Mitteilung heisst, übernimmt Scherrer die Moderation des Wein-Podcasts gemeinsam mit Blick-VJ Karin Frautschi.

Unterstützt werden die beiden in jeder der monatlich erscheinenden Folgen von einer Expertin oder einem Experten aus dem Hause Mövenpick Wein oder von dessen Partnern. Für die Produktion des Podcasts spannt das Ringier Advertising Brand Studio mit der Agentur Podcastschmiede zusammen.

Susanne Aebi, Senior Communications Managerin bei Mövenpick Wein: «Nach vier Jahren ‹Weinfach› war es Zeit, unserem Podcast neuen Schwung zu verleihen. Mit Reto Scherrer und Karin Frautschi haben wir zwei Podcast-Hosts gefunden, die mit Mövenpick die Leidenschaft für den Weingenuss teilen.»

Die Inhalte der Folgen werden durch begleitende Branded Stories auf handelszeitung.ch vertieft. Der Podcast erscheint einmal pro Monat auf moevenpick-wein.ch/weinfach und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. (pd/cbe)