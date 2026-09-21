Excom Media: Frisches Logo und neuer Webtool

Publiziert am 21.09.2026

Excom Media hat Logo und Website überarbeitet. Der neue Auftritt fasst die Bereiche Healthcare, Retail und Street unter einem gemeinsamen Dach zusammen, heisst es in einer Mitteilung. Das Unternehmen vermarktet und betreibt Digital-out-of-Home-Netzwerke (DOOH), darunter Screens in Apotheken und Drogerien, in Retail-Umfeldern und im öffentlichen Raum.

Neu ist ein webbasierter Screen-Finder. Agenturen und Werbetreibende können darin auf einer interaktiven Karte Standorte und Screens ansehen, Fotos und Standortinformationen abrufen und direkt eine Offertanfrage starten. Zudem betreibt Excom Media mit EXCOM Studio ein eigenes CMS für Digital Signage. Es soll bis Ende 2026 über 1500 Screens in der Schweiz steuern.

Marc Goetti, CEO von Excom Media, erklärt in der Mitteilung, der neue Auftritt stehe für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Man wolle stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft eingehen und gezielt neue digitale Lösungen entwickeln. (pd/spo)