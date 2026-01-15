Publiziert am 15.01.2026

Der Goldbach Crossmedia Award hat die Einreichungsfrist für Kampagnen bis zum 30. Januar 2026 verlängert. Agenturen, Unternehmen und Medienpartner können ihre crossmedialen Kommunikationslösungen einreichen.

Der Wettbewerb zeichnet seit über 20 Jahren Schweizer Kampagnen aus. Eine 16-köpfige Fachjury aus der Medien- und Kommunikationsbranche bewertet die Einreichungen. Jurypräsident ist Marco Taborelli.

Die Preisverleihung findet am 16. April 2026 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in The Hall in Zürich statt (persoenlich.com berichtete). Weitere Informationen zur Teilnahme sind online verfügbar. (pd/cbe)