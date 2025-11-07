Publiziert am 07.11.2025

Seit 22 Jahren prämiert der Goldbach Crossmedia Award in der Schweiz konzipierte Kampagnen, die kreative Ideen über mehrere Kanäle hinweg umsetzen. Gesucht sind Projekte, die ihr Publikum zur richtigen Zeit, im passenden Umfeld und mit einer konsistenten Story erreichen – mit einer durchdachten und wirkungsvollen Verknüpfung statt einer blossen Ansammlung von Medien.

Dieses Jahr gewann die Agentur Yoveo (Team Farner) gemeinsam mit Arosa Tourismus mit der ersten crowd-generierten KI-Kampagne der Schweiz (persoenlich.com berichtete). Eine unabhängige Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern von Kreativ- und Mediaagenturen sowie Werbeauftraggebern entscheidet über die Preisträger.

Die Preisverleihung findet am 16. April 2026 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in The Hall in Zürich statt. Informationen zur Einreichung sind auf der Website des Awards verfügbar. (pd/cbe)