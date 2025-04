BEA: Frühjahrsausstellung ist erster Gast der neuen Festhalle

Publiziert am 25.04.2025

Golden wie ein Goldbarren funkelt der neue Festhallenkomplex. Ein Gebäudeteil ist für Veranstaltungen und Kongresse gedacht, der sogenannte Cube. Der andere Teil ist für Konzerte und weitere grössere Veranstaltungen angelegt. Bis zu 9000 Stehplätze sind vorhanden.

Die neue Festhalle helfe der Messeunternehmung Bernexpo, im Veranstaltungs-, Kongress- und Kulturbereich in eine neue Liga aufzusteigen, sagte CEO Tom Winter am Donnerstag auf einem Medienrundgang durch die Festhalle und die Messe.

Regionale Produkte statt internationaler Superstar

Man habe sich dafür entschieden, die neue Halle nicht mit einem Konzert eines internationalen Superstars zu eröffnen, sondern mit der BEA. Eine besondere Rolle spielen dabei regionale Produkte aus dem Kanton Bern, die in einem Teil der neuen Festhalle prominent gezeigt werden.

Die Rohstoffe der Produkte müssen zu 80 Prozent aus dem Kanton Bern stammen, und die Wertschöpfung muss zu zwei Dritteln dort anfallen. Trouvaillen wie Maulbeerbaum-Eistee, ein Nebenprodukt der kleinen Seidenproduktion im Kanton Bern über im Kanton Bern angebaute «Indianerbananen» bis zu dem mit einem Weltmeistertitel ausgezeichneten Greyerzer Käse aus dem Emmental sind zahlreiche kulinarische und andere Trouvaillen zu entdecken.

Auch der klassische Messeteil an der BEA fehlt nicht mit Haushaltsgeräten, Möbeln und Ähnlichem. Verschiedene Sonderschauen, wie etwa jene zu MINT-Berufen laden zum Experimentieren ein. Rund 900 Ausstellende nehmen an der traditionellen Frühjahrsmesse teil.

Wie immer spielt die Landwirtschaft an der BEA eine wichtige Rolle, etwa mit dem grünen Zentrum oder den Nutz- und Kleintierhallen.

Die Messe eröffnete Bundesrat Albert Rösti, der an einem Rundgang teilgenommen und die Festansprache gehalten hat.

Auch eine Ausgehmeile und Konzerte gehören jeweils zum Programm der BEA, ebenso wie das Riesenrad am Eingang.

Zuversicht bei Festhallen-Verantwortlichen

Nach dem Abschluss der Messe, wird Bernexpo die neue Festhalle vermarkten. Sowohl im Kultur- als auch im Kongressbereich seien die Buchungen gut, betonte Winter. Im Kulturbereich habe die Festhalle in Bern von ihrer Grösse her keine Konkurrenz. Im Kongressbereich gibt es grosse Anbieter etwa in Interlaken.

Bernexpo hat sich vor einigen Jahren mit der Tourismusorganisation Bern Welcome und dem Kursaal Bern zu einem Congress Hub zusammengetan. Davon profitiere man nun. So habe man etwa den World Cheese Award 2025 nach Bern holen können. Auch im Kongressgeschäft zeigte sich Winter für die neue Festhalle optimistisch. (sda/nil)