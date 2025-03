Philip Morris Schweiz: Führungswechsel beim Tabak-Konzern

Publiziert am 03.03.2025

Ducarroz ist seit 1998 für Philip Morris International (PMI) tätig und bekleidete verschiedene Führungspositionen in Lausanne, Grossbritannien und der Slowakei. Zuletzt war er seit 2023 als Vizepräsident für rauchfreie Produkte in Asien, dem Nahen Osten und Afrika in Dubai stationiert. Er folgt auf Dominique Leroux, der nach sieben Jahren an der Spitze der Schweizer Tochtergesellschaft und insgesamt 34 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Der neue Generaldirektor hat an der Universität St. Gallen studiert und verfügt über Erfahrung im Schweizer Markt. Bei Philip Morris Schweiz soll er die Transformation des Unternehmens in Richtung rauchfreier Alternativen vorantreiben.

Unter Lerouxs Leitung fokussierte sich das Unternehmen verstärkt auf die Vermarktung von Systemen für erhitzten Tabak. Philip Morris Schweiz nennt als Hauptziel, Zigaretten durch Alternativen für erwachsene Raucher zu ersetzen. (pd/nil)