JBW: Führungswechsel nach über 20 Jahren

Publiziert am 08.05.2026

Sonam Wieland führt die JBW Media AG als Geschäftsführer, Nina Rolle übernimmt die Rolle der stellvertretenden Geschäftsführerin.

JBW ist seit über 20 Jahren in der unabhängigen Media-Beratung tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der neuen Geschäftsleitung soll die strategische und langfristige Weiterentwicklung der Agentur vorangetrieben werden.

Geplant ist eine Zusammenführung der Teams von JBW und Forward – Crossmedia-Know-how wird mit Digital- und Data-Driven-Advertising-Kompetenz kombiniert. Künftig soll unter der gemeinsamen Marke Forward ein daten- und technologiegetriebenes Angebot für 360-Grad-Media-Lösungen entstehen.

Die JBW Media AG hat ihren Sitz an der Paradiesstrasse 2 in Kilchberg. (pd/cbe)