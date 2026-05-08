08.05.2026

JBW

Führungswechsel nach über 20 Jahren

Sonam Wieland, Gründer der auf digitale Werbung spezialisierten Agentur Forward, hat per 1. Januar die Leitung der Kilchberger Media-Agentur übernommen. Er löst Gründer Julien Witt im Rahmen einer Nachfolgelösung ab.
JBW: Führungswechsel nach über 20 Jahren
Nina Rolle, stellvertretende Geschäftsführerin, und Sonam Wieland, neuer Geschäftsführer der JBW Media AG. (Bild: zVg)
Publiziert am 08.05.2026

Sonam Wieland führt die JBW Media AG als Geschäftsführer, Nina Rolle übernimmt die Rolle der stellvertretenden Geschäftsführerin.

JBW ist seit über 20 Jahren in der unabhängigen Media-Beratung tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der neuen Geschäftsleitung soll die strategische und langfristige Weiterentwicklung der Agentur vorangetrieben werden.

Geplant ist eine Zusammenführung der Teams von JBW und Forward – Crossmedia-Know-how wird mit Digital- und Data-Driven-Advertising-Kompetenz kombiniert. Künftig soll unter der gemeinsamen Marke Forward ein daten- und technologiegetriebenes Angebot für 360-Grad-Media-Lösungen entstehen.

Die JBW Media AG hat ihren Sitz an der Paradiesstrasse 2 in Kilchberg. (pd/cbe)

 


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