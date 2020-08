Beem: Fullbranding-Tram bewirbt neue ZüriMobil-App

Das Fullbranding-Tram von ZüriMobil, das auf dem Netz der Verkehrsbetriebe Zürich unterwegs ist, erhält eine neue Funktion. Mithilfe der etablierten Bluetooth-Technologie er-möglicht Beem allen Fahrgästen, mit einem Klick in einer News-App weiterführenden Content zur neu lancierten Mobilitätsplattform auf ihrem Smartphone zu erhalten oder mit etwas Glück bei einem «Instant Win Game» einen attraktiven Sofortpreis der Partner von ZüriMobil zu gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Damit die Fahrgäste im ZüriMobil-Tram eine Interaktionen mit ihrem Smartphone durchführen können, müssen sie die Beem-Funktion in den Einstellungen der App von 20 Minuten oder Bluewin aktivieren und den Zugriff auf Bluetooth/Standort erlauben. Alternativ können sie auch die App von Beem herunterladen und verwenden. Ist die Funktion aktiviert, erscheint beispielsweise in der App von 20 Minuten ein Beem-Banner im Newsfeed. Tippen die Fahrgäste darauf, öffnet sich die Beem-Plattform, die ihnen in einer Preview den vorhandene Content zur ZüriMobil-App angezeigt.

Spezielle Beem-Fenstertransparente informieren die Fahrgäste darüber, dass sie im Tram interagieren können.

Verantwortlich für ZüriMobil bei den Verkehrsbetrieben Zürich: Susanne Grün (Produktmanagerin), Serge Nater (Marketing). (pd/cbe)