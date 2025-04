Publiziert am 14.04.2025

Pro Velo lanciert eine schweizweite Kampagne unter dem Titel «Level Up Your Ride». Die Kampagne basiert auf Illustrationen von chragokyberneticks.ch, die von Webrepublic zu animierten Social-Videos weiterentwickelt wurden, teilt die Agentur am Montag mit. Zudem verantwortet die Agentur sämtliche Out-of-Home- und Printmaterialien für die Stadt Zürich, während Dreipol die Website und ein interaktives Online-Spiel entwickelte.

Die Kampagnenstrategie fokussiert auf Menschen, die bereits Velo fahren – unabhängig davon, ob sie tägliche Fahrer sind, nur gelegentlich in die Pedale treten oder unterschiedliche Kenntnisstände bezüglich Verkehrsregeln und Sicherheit haben. Der Ansatz berücksichtigt verschiedene Nutzertypen und spricht diese gezielt an, um sie für ein «Level Up» beim Velofahren zu motivieren.

Für die landesweite Verbreitung der Botschaft setzt Webrepublic auf eine Kombination aus breiter Ausspielung und spezifischem Targeting auf Meta-Plattformen. Ein zentrales Element der Kampagne ist das interaktive Online-Spiel auf der Kampagnen-Website, das unter dem Motto «Check dein Velofahr-Wissen» läuft. Spielerisch werden die Teilnehmenden mit den Kernbotschaften der Kampagne vertraut gemacht. (pd/spo)