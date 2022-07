Clear Channel: Fussball-Live-Ticker auf 450 Werbescreens

An den Spielen des Schweizer Frauenfussball-Nationalteams, das am Samstag ins Turnier gestartet ist, werden dynamische HTML5-Visuals auf rund 450 Screens des Inventars von Clear Channel ausgespielt. Dabei wird der detaillierte Spielverlauf auf den Screens getickert und besondere Ereignisse hervorgehoben – zum Beispiel gelbe oder rote Karten oder Tore. Zusätzlich zu den dynamischen Inhalten sind rund 100 verschiedene Sujets in drei Sprachen im Einsatz. Diese sind auf die Spielergebnisse abgestimmt und laufen vor und nach den Matches und heben besondere Highlights wie ein Sieg thematisch hervor, wie es in einer Mitteilung von Clear Channel heisst.

Die Kampagne der Credit Suisse, Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), zeige exemplarisch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Digital Out of Home (DOOH). Mit der «Launch PAD Initiative» treibe Clear Channel genau solche Umsetzungen und die Digitalisierung voran. Gebucht werden können laut Mitteilung die unterschiedlichen Varianten programmatisch, automatisiert und direkt.

«Die Umsetzung der Kampagne zeigt, was mit DOOH alles möglich ist», so Christoph Marty, CEO von Clear Channel. «Der Live-Ticker ist auch für uns eine spannende Premiere. Das Thema der Kampagne und die Initiative #ChangeTheGame liegt uns sehr nah, wir sind seit letztem Jahr zertifiziert zum Thema Lohngleichheit und setzen uns aktiv dafür ein».

Dang Nguyen, Global Head Strategy, Brand & Advertising bei der Credit Suisse, ergänzt: «Mit unserer Initiative #ChangeTheGame bündeln wir unser Engagement für Chancengleichheit und machen dieses sichtbar. Dies erfolgt im Fussballbereich nicht nur mit der Angleichung der Prämien für die Schweizer Frauen-Nationalteams, sondern unter anderem auch mit kreativer Umsetzung zur Unterstützung im Stadion und neben dem Spielfeld.»

Die gesamte Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit Thjnk realisiert. (pd/cbe)