Publiziert am 24.01.2025

Die DOOH-Screens von Livesystems zeigen Liveticker und Videosequenzen von den Fussballspielen, teilt der Anbieter von Aussenwerbeflächen am Freitag mit. Die Berichterstattung über die Heim- und Auswärtsspiele wird regional und sprachlich angepasst. In Lugano werden die Inhalte beispielsweise auf Italienisch ausgestrahlt, in Zürich wiederum auf Deutsch.

Die Live-Übertragungen wurden nach erfolgreichem Test im Jahr 2024 gestartet. «Mit Livesystems erreichen wir in kürzester Zeit eine bemerkenswerte Reichweite zusätzlich zu unseren bestehenden Blue News Lesern», wird Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News bei der Blue Entertainment, zitiert.

Blue News ist nicht die erste News-Plattform, die auf DOOH für mehr Sichtbarkeit zugreift. 20 Minuten hat diese Woche eine überarbeitete Präsenz auf grossen digitalen Werbeflächen präsentiert. Auch da wählt die Redaktion die Geschichten ortsspezifisch aus. (pd/spo)