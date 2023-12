Der langjährige Sales-Mitarbeiter und Verkaufsprofi Gabriel Lotti übernimmt ab sofort die Anzeigenleitung der Weltwoche. Er tritt die Nachfolge von Philip Hofmann an, der das Unternehmen nach wenigen Monaten wieder verlassen hat.

Lotti wird künftig Ansprechpartner in allen Belangen des Anzeigenverkaufs und des Corporate Publishing sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine engste Mitarbeiterin bleibe Brita Vassalli und spezialisiert – sei sei vor allem auf Kunden in der Schmuck- und Uhrenbranche spezialisiert.

In Bereich Corporate arbeitet die Weltwoche laut eigenen Angaben «mit einer ganzen Reihe von herausragenden Journalisten» wie Michael Baumann oder David Schnapp zusammen. Oliver Schmuki verantwortet künftig die redaktionelle Leitung des WW-Magazins, wie es weiter heisst. (pd/cbe)