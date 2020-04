Flaschenpost.ch: Gabriela Manser wird VR-Präsidentin

An der Spitze des Onlineweinhändlers Flaschenpost kommt es zu einem geplanten Stabwechsel. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat Gabriela Manser zu seiner neuen Präsidentin gewählt, heisst es in einer Mitteilung. Sie trete die Nachfolge von Josef Felder an, der das Gremium seit 2011 präsidierte.



Manser ist VR-Präsidentin und CEO der Goba AG, welche Appenzell Mineral und Flauder produziert. Sie bringe ihren unabhängigen Blick und ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren unternehmerischer Tätigkeit in die Flaschenpost ein.



Ebenfalls neu zum Verwaltungsrat stossen zwei Persönlichkeiten aus der E-Commerce-Branche. Mit Jochen Krisch nimmt einer der bekanntesten Branchenkenner Europas sowie Veranstalter und Moderator der grössten E-Commerce-Konferenz Europas K5 Einsitz. Anna Alex, die Co-Gründerin und

langjährige Co-CEO von Outfittery, ist eine weitere profilierte E-Commerce-Unternehmerin. Matthias Huber, der mit Verium ein Multi-Family-Office aufgebaut hat, sowie Dominic Blaesi und Renzo Schweri, die beiden Gründer und Co-Geschäftsführer der Flaschenpost, vervollständigen den Verwaltungsrat. Die Nachfolgeplanung für die Erneuerung des Verwaltungsrates hat die Flaschenpost bereits vor einem Jahr eingeleitet. (pd/wid)