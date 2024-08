Media-Markt: Gaming-Ecken und wertigere Filialen

Publiziert am 18.08.2024

Media-Markt hat in den letzten Jahren mehrere Läden geschlossen. Jetzt will der Elektronikhändler mit den 20 zusätzlichen Filialen von M-Electronics mehr Möglichkeiten schaffen, dass die Kunden vor Ort Artikel testen können. Dies schreibt die SonntagsZeitung in der aktuellen Ausgabe.

Wie Jan Niclas Brandt, der neue Chef von Media-Markt Schweiz im Interview mit der SoZ sagt, sollen eigens eingerichtete Gaming-Ecken die Kunden in die Läden holen. Ausserdem sollen sie dort Smartphones. Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte oder TV-Geräte testen können.

Auch beim Auftritt geht Media-Markt neue Wege. Alle Filialen werden so umgerüstet, dass sie wertiger wirken. Statt reinen Produktverkauf bietet Media-Markt Installations- und Reparaturservices an.

Gegenüber der SonntagsZeitung geht Brandt auch auf den schleppenden Verkauf des Kaffeesystems Coffee B der Migros ein: «Viele Kunden tun sich schwer mit Coffee B.» Brandts Aussagen deuten darauf hin, dass die Kaffee-Bälle auch in der Schweiz bald aus dem Sortiment fallen könnten, so wie dies bereits bei Media-Markt Deutschland geschehen ist. (pd/wid)