Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet der Marketing Tag im Kongresshaus in Zürich statt. Am 19. August kann das Swiss Marketing Forum Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Kommunikation, Produktion und Vertrieb endlich wieder live an einem hochkarätigen Event begrüssen. Ganz besonders stolz ist der Gastgeber darauf, dass der Marketing Tag 21 der erste Event im neuen und topmodernen Kongresshaus Zürich sein wird.

Durch die erneuten Lockerungen des Bundesrates ist das Swiss Marketing Forum optimistisch, dass das jährlich stattfindende Top Event der Schweizer Marketingbranche im alten Glanz und Gloria stattfinden wird.

Das Thema «Fokus. Wichtiger denn je!» ist Programm. «Denn mehr Experten-Power lässt sich nicht in einen Tag packen», heisst es in einer Mitteilung. Über 30 Marketing-Profis diskutieren darüber, wie sie die digitale Transformation meistern und sich auf das Notwendige fokussieren.

Neben Keynotes, Impulsreferaten, Break-out-Sessions kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz, wird doch am Marketing Tag traditionell der Marketing Excellence Award 21 verliehen. Durch den Tag führen die zwei bekannten TV-Moderatorinnen Kiki Maeder (SRF) und Vanessa Meier (TeleZüri) sowie Matthias Ackeret (Verleger des Fachmagazins persönlich). (pd/eh)