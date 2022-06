Promarca: Garden Gourmet ist Marke des Jahres

Zum achten Mal verleiht Promarca den Award «Brand of the Year». Die Konsumentinnen und Konsumenten sind sich einig: Garden Gourmet ist die dynamischste Marke unter den Mitgliedern. Bereits im November 2021 gewann Nestlé mit ihrem Produkt «Garden Gourment Vuna» den Innovation Award «Explorer of the Year».

Zur Ermittlung des Gewinners hat Havas Switzerland eine Erhebung zu den dynamischsten und vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz gemacht. Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde in diesem Jahr bei 4505 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Die Studie umfasste insgesamt 452 Marken, darunter auch Marken der Promarca-Mitglieder. Als Ergebnis der Umfrage wurde Garden Gourmet von Nestlé Suisse unter den Promarca-Mitgliedern zur dynamischsten Marke gewählt. Garden Gourmet wurde 1986 gegründet und hat zum Ziel die besten pflanzlichen Produkte anzubieten, für alle, die gerne essen und geniessen.

«Auch im Ranking dynamischsten Brands unter den Promarca-Mitgliedern widerspiegelt sich der seit Jahren gemessene Trend im Havas Brand Predictor bezüglich Nachhaltigkeit und Verantwortung», wird Marcel Benz, Strategy Director von Havas Switzerland, in einer Mitteilung zitiert. «Die 103 ins Rennen geschickte Marken waren Teil der grössten Schweizer Markenstudie mit 452 abgefragten Brands. Im Overall-Ranking der Dynamik (Dynamik = Zunahme der Beliebtheit) belegen Plant Based Brands und Labels sechs der ersten zehn Plätze. Eine noch nie dagewesene Anzahl. Insofern überrascht es auch nicht, dass mit Garden Gourmet auch das Promarca-Dynamik-Ranking von einer Marke angeführt wird, deren Produkte ausschliesslich aus pflanzlichen Inhalten gefertigt werden. Mit dem Zweitplatzierten Nature Box, Herstellerin von veganer und nachhaltiger Kosmetik, wird der Trend und somit das Kundenbedürfnis zu verantwortungsvollen Marken eindrücklich unterstrichen.»

Im Rahmen vom Tag der Marke, der bei Feldschlösschen stattgefunden hat, übergab die Promarca-Geschäftsführerin Anastasia Li-Treyer den Award an Eugenio Simioni, Generaldirektor Nestlé Suisse SA, der den Award mit Stolz entgegennahm. «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung für Garden Gourmet als dynamischste ‹Brand of the Year› und danken unseren Konsumentinnen und Konsumenten für ihr Vertrauen. In der Tat hat sich Garden Gourmet sehr positiv entwickelt und wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Innovationen lanciert. Unser langfristiges Ziel ist, für jedes tierische Protein eine pflanzliche Alternative zu entwickeln. Wir möchten noch mehr Produkte anbieten, die gut für die Gesundheit und gut für den Planeten sind – ohne Kompromisse beim Geschmack.»

Die Innovationstätigkeit der Promarca-Mitglieder bleibt intensiv, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Als Treiber von Innovationen würden sie Massstäbe für wirtschaftliche und technische Fortschritte setzen. Im letzten Jahr haben Promarca-Mitglieder 7244 neue Produkte auf dem Schweizer Markt lanciert. (pd/cbe)