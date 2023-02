Wenn die BEA 2023 Anfang Mai ihre Tore schliesst, dann hat es geschlagen, das letzte Stündchen der alten Festhalle. Doch für einen standesgemässen Abschied ist gesorgt: Während der zehn BEA-Tage kann sich «Tout Berne» im begehbaren und interaktiven Bye Bye Cube noch einmal die grössten Geschichten zu Gemüte führen, welches die alte Festhalle geschrieben hat. Von Boxkämpfen und Handballmatches, über legendäre Konzerte (unter anderem The Rolling Stones, AC/DC und Deep Purple) bis hin zu zahllosen Messen und Kongressen: die alte Festhalle hat vieles gesehen und beherbergt, was Menschen bewegt.

Kunterbunt und kultverdächtig: das Bye Bye Fest

Zwischen dem temporären Bye Bye Cube mit seiner Tribüne für bis zu 1500 Personen und dem Haupteingang der alten Festhalle wird eine Bühne errichtet, auf der an sieben Abenden ein Haupt-Act zu Ehren der alten Festhalle aufspielt. Mit Matter Live rund um Ueli Schmezer wird ein Act am Bye Bye Fest auftreten, dessen Pate so sehr zu Bern gehört, wie die Festhalle: Mani Matter. Die formidable Band interpretiert die Chansons des Mundartpioniers in den unterschiedlichsten Stilen.

Aus Hamburg reist eine hierzulande (noch) relativ unbekannte Truppe an, die sich selber als Techno Marching Band bezeichnet: Meute. Elf Brass-Band-Musiker mit Blasinstrumenten und Drums reissen derart satten Techno vom Zaun, dass es eine unfassbare Freude ist.

Mit Gentleman und Milky Chance werden zwei Acts am Bye Bye Fest auftreten, die auch schon an anderen Festivals begeistert haben. Gentleman spielt mitreissenden Reggae mitten aus dem Herz, Milky Chance glänzen mit feinem Folktronica-Pop, um den kaum eine Radiostation einen Bogen machen kann. Zwei Schweizer Bands der etwas jüngeren Generation sind ebenfalls am Start: So zum Beispiel Pegasus, die nicht mehr gross vorgestellt werden müssen, gehören sie doch längst zur hiesigen Pop-Elite. Derweil wurden The Gardener And The Tree mit ihrem Indie-Folk an den Swiss Music Awards kurz vor der Pandemie als Best Live Act gekürt. Ein eher seltener Gast kommt aus Italien nach Bern: Umberto Tozzi. Da braucht man nur «Ti amo» zu sagen (oder zu singen) – und schon ist alles klar.

Der Bye Bye Cube bietet auch den BEA-Besuchenden tagsüber einiges: diverse Rückschauen und Bar-Nischen sowie einen konkreten Blick in die Zukunft. Denn noch spannender als die Vergangenheit gestaltet sich das, was nach zwei Jahren Bauzeit für die BEA 2025 eröffnet werden wird: die Neue Festhalle, welche die Durchführung von Kulturanlässen, Shows, Kongressen, Messen, Sportveranstaltungen und weiteren Events mit einer Kapazität von bis zu 9000 Personen ermöglichen wird. Der zeitgemässe Neubau wird damit national eine gewichtige Rolle im Messe- und Eventbereich spielen.

Zusammenarbeit mit Gadget abc Entertainment Group

Das Bye Bye Fest ist – zusammen mit dem Hip-Hop Festival SPEX (Spex Festival 2023 | 21.-22. Juli | Bern City) und dem Grossevent mit «Muse» (Muse – Gadget) – bereits die dritte Produktion der Bernexpo mit der Gadget abc Entertainment Group. Philippe Cornu, Head of Events bei Gadget meint dazu: «Mich verbindet mit der alten Festhalle grosse Nostalgie und wunderbare Erinnerungen, da ich über Jahrzehnte in der alten Halle Konzerte mitorganisiert habe. Darum ist es für mich eine besondere Freude, wieder mit dem motivierten Team der Bernexpo zusammenzuarbeiten».

Gleiches gilt auch für die Kooperationen der Bernexpo mit dem Bierhübeli Bern und dem Gurtenfestival, beides Local Heroes in Sachen Entertainment. Mit der gestrigen Bekanntgabe, dass der internationale Gross Veranstalter Live Nation die US-amerikanische Hard-Rock-Band Guns N’ Roses am 5. Juli im Rahmen ihrer Welttournee auf dem Bernexpo-Gelände auftreten lassen, beweist, dass die Bernexpo Kooperationen mit verschiedensten Veranstaltern eingehen kann und will.

«Bye-bye» Nostalgie, «hello» Zukunft!

«Nach einer geplanten Bauzeit von gut zwei Jahren werden wir hier einen echten Mehrwert für die Stadt und Region Bern sehen. Eine Location, die dank ihrer Flexibilität und Vielseitigkeit die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Bespielung anbietet – dies hat bislang in Bern gefehlt. Die Bernexpo hat vor der Abstimmung zur Finanzierung der Neuen Festhalle das Versprechen abgegeben vermehrt Kultur und Konzerte zu veranstalten. Mit dem aktuellen Programm und den neuen Partnerschaften sind wir jetzt schon daran dieses Versprechen einzulösen. Wir sind stolz und glücklich sowohl mit regionalen, nationalen oder internationalen Partnern zusammenzuarbeiten», erklärt Bernexpo-CEO Tom Winter. (pd/mj)