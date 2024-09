Publiziert am 13.09.2024

Anlässlich des Welttiertags am 4. Oktober rückt Mars Schweiz erneut das Tierwohl in den Fokus. Die diesjährige Kampagne, die in Zusammenarbeit mit den Marken Pedigree und Whiskas sowie Coop durchgeführt wird, hat das Ziel, die Adoption von Tierheimtieren zu fördern. Die Initiative appelliert an die Bevölkerung, Hunden und Katzen aus Tierheimen eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause zu geben.

Eine aktuelle Umfrage von Mars Schweiz zeigt, dass ein Fünftel der Hundehalterinnen und Hundehalter in der Schweiz bereits einen Hund aus einem Tierheim oder einer Rettungsorganisation adoptiert hat. Dennoch bleibt der Kauf von Zuchthunden mit Stammbaum für viele die bevorzugte Wahl – 70 Prozent der Befragten sind jedoch offen für eine Adoption in der Zukunft. Dieser Rückhalt zeigt, dass das Interesse an der Adoption von Tierheimtieren vorhanden ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne erzählt emotionale Geschichten von Menschen, die ihren «Perfect Match» in einem Tierheim gefunden haben. Diese bewegenden Erlebnisse werden in Videos festgehalten und über die Website welttiertag.ch sowie auf Social-Media-Kanälen verbreitet. Influencerinnen und Influencer unterstützen die Initiative, indem sie ihre eigenen berührenden Erfahrungen mit Haustieren teilen.

Philippe Myohl, Geschäftsführer von Mars Schweiz, betont die Bedeutung der Kampagne: «Wir möchten das Bewusstsein dafür schärfen, dass jedes Tier ein Zuhause voller Liebe verdient.» Mit der Initiative «Adopt a Pet», die seit über zehn Jahren in Kooperation mit dem Schweizer Tierschutz (STS) unterstützt wird, hofft Mars, dass viele Tiere ein neues, liebevolles Zuhause finden werden. In den vergangenen fünf Jahren konnten dank der Welttiertags-Kampagne zahlreiche Tiere aus Schweizer Tierheimen erfolgreich vermittelt werden, wie es weiter heisst.

Zudem spendet Mars Schweiz in diesem Jahr gemeinsam mit Coop für jedes gekaufte Produkt der Marken Sheba, Pedigree, Perfect Fit, Dreamies, Cesar, Whiskas, Catsan und Frolic zehn Rappen an die Schweizer Tierheime sowie an das STS-Projekt «Adopt a Pet», wobei die Gelder zielgerichtet in einen Fonds für schwer vermittelbare Tiere investiert werden.

Der Welttiertag, der seit 1925 jährlich am 4. Oktober gefeiert wird, hat das Ziel, auf das Leid der Tiere, das durch menschliches Handeln verursacht wird, aufmerksam zu machen. (pd/cbe)