Wirz: GenZ-Offensive für die Deutsche Telekom

Mit einem innovativen digitalen Telco-Produkt die anspruchsvolle junge Zielgruppe im deutschen Markt nicht nur erreichen, sondern begeistern: so der Kern des Briefings. Wirz stellte sich der Aufgabe mit einem Projektteam aus Business Strategie, Marketing, Storytelling und Design, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Dynamik innerhalb dieser gemischten Gruppe habe letztlich zum Erfolg geführt, «trotz harter Konkurrenz durch etablierte internationale Agenturen».

Torsten Brodt, SVP Consumer Segment bei der Deutschen Telekom: «Uns hat der Ansatz des Wirz-Teams, der auch die Zielgruppe beteiligte, sofort überzeugt. Und natürlich das junge Team, das zum grossen Teil direkt aus der Zielgruppe stammt oder dieser gerade knapp entwachsen ist.»

Ein neues Telco-Produkt erfinden und im grössten europäischen Markt lancieren: Das bedingt laut Mitteilung «eine intensive, nahtlose Zusammenarbeit aller Beteiligten». Seit der Auftragsvergabe laufe der Prozess im Co-Creation-Modus zwischen der Agentur in Zürich und dem Projektteam der Deutschen Telekom in Bonn auf Hochtouren.

«Herausfordernd und ungemein spannend» sei die Aufgabe, so János Heé, Senior Partner Marketing & Innovation bei Wirz. «Je früher wir in einen Prozess eingebunden sind, desto mehr können wir mit unserer Expertise bewirken. Und hier konnten wir sogar schon bei der Produktidee ansetzen. Dazu die Chance haben, im umkämpften deutschen Telco-Markt für einen hoch relevanten Kunden etwas zu bewegen – was will man mehr?»

Weitere Informationen zum Projekt folgen in den kommenden Monaten. (pd/cbe)