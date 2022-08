Swiss Management Run: Geschäftselite vernetzt sich und treibt Sport

Spannende Vorträge und laufend Kontakte knüpfen – das ist das Motto des Swiss Management Run, welcher am 16. September stattfindet. Bis zu 250 Schweizer Führungskräfte treffen sich zum Thema Frauenpower im Business und New Work, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab 13 Uhr startet das Symposium mit spannenden Referaten und Diskussionsrunden. Das Arbeitsamt hielt Sigrun Gudjonsdottir für unvermittelbar, heute ist sie Millionärin. Die gebürtige Isländerin hat aus dem Nichts ein erfolgreiches Coaching-Unternehmen aufgebaut, in dem sie anderen Frauen Mut macht, es ihr gleichzutun. Leo Martin war für den deutschen Geheimdienst im Einsatz und wird über die Geheimwaffen der Kommunikation sprechen. Mirjam Lapp vom DFB spricht über die Relevanz guter Führung. Und zum Schluss wird die ehemalige Eishockeytorhüterin und ehemalige Sportchefin des SC Bern Florence Schelling über Karriere im und nach dem Sport sprechen.

Nach dem Symposium fällt ab 17.30 Uhr der Startschuss zum Lauf durch die herrliche Bergwelt von Arosa. Neben den drei Laufkategorien 1,2 km, 5 km und 10 km kann die 10 km-Strecke auch mit dem Mountainbike gefahren werden. In der Teamwertung geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern es gewinnt jenes Team, das die meisten Kilometer läuft respektive fährt. Bei der After Run Party werden im Anschluss mit einem Apéro und Bündner Speisen Kontakte vertieft. (pd/wid)