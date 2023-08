RivellArosa: Getränk und Bergort spannen zusammen

Gegen die Sommerhitze hielten gestern Rivella und Arosa Tourismus eine spezielle Abkühlung bereit. «RivellArosa» sorgte am Mittwoch in Zürich, Luzern und Aarau für spürbare Erfrischung und jede Menge gute Laune, schreiben Rivella AG und Arosa Tourismus in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Sonderedition des Getränks wurde sowohl in Pet-Flaschen als auch aus einem eigens dafür angefertigten Holzbrunnen ausgeschenkt.

Nicht die erste Zusammenarbeit

Die Feriendestination Arosa und die Getränkeherstellerin Rivella sind seit einigen Jahren Partner. Das Schweizer Familienunternehmen aus Rothrist und die Verantwortlichen aus den Bündner Bergen organisierten in der Vergangenheit schon verschiedene gemeinsame Aktionen. So gab es zuletzt für Arosa-Besuchende an verschiedenen Stellen im Ort Gratisproben des bekannten Erfrischungsgetränks.

Die «RivellArosa»-Aktion entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Brinkertlück und dem Content-Produktionsteam von yoveo. (pd/nil)