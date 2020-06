Mercedes-Benz Van lanciert eine Marketingkampagne und fokussiert dabei auf die Gewerbetreibenden. «Viele unserer Kunden haben in den letzten Wochen alles gegeben, um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Andere wiederum konnten aufgrund der Einschränkungen ihren Geschäften leider nicht nachgehen. Ihnen allen möchten wir für ihr Engagement und ihre Geduld danken und mit dieser Kampagne ein partnerschaftliches Angebot machen. You rock, let’s roll!», wird Marion Friese, Marketing Director Mercedes-Benz Vans, in der Mitteilung zitiert.



Mit dem Motto der Kampagne werden die gewerblichen Kunden direkt angesprochen, die ihre Tätigkeit bereits wiederaufgenommen haben oder so schnell als möglich wiederaufnehmen. Dabei wird auch allen denjenigen gedankt, die in den vergangenen Wochen trotz aller Einschränkungen dafür gesorgt haben, dass Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung gewährleistet wurden. Viele haben dafür die Transporter von Mercedes-Benz genutzt.



Die Kampagne sei von Mercedes-Benz Vans gemeinsam mit der Marketing Lead-Agentur Preuss und Preuss entwickelt und in kürzester Zeit konzipiert und umgesetzt worden, heisst es weiter. Die Kampagne mit einem starken digitalen Fokus wird europaweit ausgerollt und ist aufgrund ihres modularen Aufbaus in allen Märkten flexibel einsetzbar.





Neben einem Online-Film kommen Social Media-Massnahmen und Online-Banner, aber auch Printmotive, Plakate und Funkspots zum Einsatz. Inhaltlich verknüpft ist die Kampagne in Deutschland mit einem «Macherpaket», das den Kunden preislich attraktive Angebote und günstige Konditionen anbietet. Diese sollen dabei helfen, (Anschaffungs-)Kosten zu reduzieren. Alle Massnahmen führen auf die Landing Page www.mercedes-benz.ch/backtowork. (pd/wid)