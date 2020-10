Wegen Corona: Gfm-Preisverleihung wird virtuell abgehalten

Die Schweizer Gesellschaft für Marketing Gfm muss ihre Pläne für die Verleihung des Marketingpreises anpassen. Statt einer festlichen Feier im Zürcher Traditionslokal Kaufleuten wird eine virtuelle Veranstaltung stattfinden. Am 27. Oktober werde diese zwischen 18 und 19 Uhr in einem Studio in Zürich durchgeführt, wie die Gfm gegenüber persoenlich.com ausführt. Die Gesundheit der Mitglieder und Gäste stehe im Vordergrund, sagt Geschäftsführer Jean Marc Grand, darum habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

Nach der GV-Rede von Gfm-Präsident Dominique von Matt wird Marketingprofessor und Jury-Präsident Stefan Michel die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger halten. Dieser wird in der Novemberausgabe von persönlich ausführlich vorgestellt. Im vergangenen Jahr gewann Valora-Chef Michael Mueller den begehrten Preis (im Bild mit Moderatorin Sandra Studer). (ma)