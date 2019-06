An der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Donnerstag wurde ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Gianluca Bonetti, Board Member presso Corriere del Ticino, tritt als Abgeordneter von Stampa Svizzera die Nachfolge von Marcello Foa an, der als Präsident an die Spitze von Italiens öffentlich-rechtlicher Radio- und Fernsehgruppe RAI berufen wurde.

Nach den Neuwahlen setzt sich der Verwaltungsrat der WEMF wie folgt zusammen: Jürg Weber, Präsident, Delegierter des Verbands Schweizer Medien (VSM) (bisher); Eric Meizoz, Delegierter des Verbands Médias SuisseM (bisher); Gianluca Bonetti, Delegierter von Stampa Svizzera (neu); Andreas Häuptli, Marcel Kohler, Roberto Rhiner, Alexander Theobald, alle Delegierte des Verbands Schweizer Medien (VSM) (alle bisher), sowie Roger Harlacher als Vertreter des Schweizer Werbe- Auftraggeberverbands (SWA) (bisher). (dp/wid)