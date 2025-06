Tamedia Advertising: Giselle Vaugne und Cristiano da Silva eingewechselt

Publiziert am 02.06.2025

Tamedia Advertising verstärkt sein Führungsteam und baut gezielt den Bereich Commercial Content aus. Mit dieser Entscheidung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach massgeschneiderten, kreativen und zielgerichteten Werbeformaten, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Es handelt sich um eine strategische Weiterentwicklung der Angebote im Bereich des kommerziellen Contents.

Giselle Vaugne übernimmt per 1. Juli 2025 die Leitung der neu geschaffenen Abteilung Commercial Content bei Tamedia Advertising. Sie hat Journalismus und Kommunikation studiert und war in ihrer letzten Position Co-CEO und Chief Operating Officer bei der Fullservice-Agentur Ingo (vormals Wunderman Thompson). Zuvor war sie über acht Jahre bei Amag tätig, zuletzt als Head of Marketing für Volkswagen. Weitere Stationen ihrer Laufbahn führten sie in leitende Marketing- und Kommunikationsfunktionen bei Ford, Microsoft und der ABN Amro Bank.

Darüber hinaus verstärkt Cristiano da Silva per 1. Juni 2025 das Führungsteam als Director Client Sales. Er war zuletzt neun Jahre als Head of Sales bei Job Cloud für die KMU-Kunden verantwortlich und davor in verschiedenen Positionen bei Sunrise Communications tätig.

«Die Erweiterung unseres Führungsteams und die Aufstockung der Commercial Content Abteilung sind ein wichtiger Meilenstein für Tamedia Advertising», erklärt Philipp Mankowski, Managing Director von Tamedia Advertising. «Durch die stärkere Fokussierung auf Commercial Content möchten wir unseren Kunden noch umfassendere und individuellere Lösungen bieten, die sich durch Innovation und hohe Qualität auszeichnen.» (pd/nil)