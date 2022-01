UP Schweiz: Globale Agentur eröffnet Creative Hub

Die cloudbasierte Marketing- und Branding-Agentur «UP there, everywhere» eröffnet in Zug ihren ersten Creative Hub in der Schweiz. UP wurde vor über zehn Jahren gegründet, das Headquarter ist in Stockholm, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur arbeite bereits seit mehreren Jahren für Unternehmen in der Schweiz, beispielsweise für Galderma, Tecan, Schindler oder Basel Area.

«Wir sind überzeugt, dass das Geschäftsmodell von UP einen Mehrwert bietet und eine Lücke in der Schweizer Agenturlandschaft schliesst. Vor allem innovative, internationale Unternehmen erkennen die Vorteile unserer digitalen, zeit- und kosteneffizienten Arbeitsweise», wird UP-CEO Lawrence Masle in der Mitteilung zitiert.

Der Creative Hub in Zug wird von David Burkard geleitet. Das Schweizer Team verfügt laut eigenen Angaben «über langjährige Erfahrung», insbesondere in den Bereichen Markenstrategie, Markendesign, Werbung und integrierte Kommunikation. «UP bietet für jene Firma das richtige Modell, die einerseits von langjähriger, internationaler Expertise profitieren will und andererseits offen ist für eine neue, digitale und dadurch kosteneffizientere Zusammenarbeit mit einer Agentur», so David Burkard.

Das Geschäftsmodell von UP ist laut der Mitteilung «so einzigartig wie einfach»: Eine globale Community aus erfahrenen Kommunikationsexperten arbeite mit cloudbasierten Technologien eng zusammen. Für Projekte würden Teams mit Spezialisten zusammengestellt. Die Projekte würden mehrheitlich virtuell durchgeführt, der direkte und persönliche Kontakt zum Kunden sei dennoch gewährleistet. «UP bietet das Beste aus beiden Welten: lokalen Zugang und globale Reichweite», heisst es im Communiqué.

Das Angebot von UP umfasst die gesamte Wertschöpfungskette des Marketings: von Branding, Kommunikation, Naming, über Content, Social-Media-Kampagnen, digitale Dienstleistungen bis hin zu Foto, Film und Sound. (pd/cbe)