Zattoo: Goce Nikoloski wird Head of Sales

Publiziert am 14.01.2025

Goce Nikoloski übernimmt von Martin Schlenker die Position als Head of Sales bei Zattoo. In seiner neuen Funktion verantwortet er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Schweizer Werbegeschäfts. Zu Nikoloskis Aufgaben gehören die Werbevermarktung, der Ausbau von Kundenbeziehungen sowie die Positionierung von Zattoo im Bereich Video-Werbung. Zuvor war er als Key Account Director für das Werbegeschäft in der DACH-Region zuständig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Team wird durch Marco Russo als neuen Sales Manager verstärkt. Russo bringt laut Mitteilung über zehn Jahre Erfahrung in der Vermarktung mit, unter anderem bei der Emil-Frey-Gruppe, der Energy-Gruppe Schweiz und Red Bull. Seine Expertise liege in der Betreuung nationaler Key Accounts, der Entwicklung von Marketingstrategien und der crossmedialen Vermarktung.

Mit der Neuaufstellung will Zattoo sein Werbegeschäft in der Schweiz weiter ausbauen und Connected TV als Werbekanal im Schweizer Markt etablieren. (pd/cbe)