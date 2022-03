Expo 2020 Dubai: Gold für den Schweizer Pavillon

Die Expo 2020 Dubai schliesst Ende März ihre Pforten. Total waren über 19 Millionen Menschen vor Ort und staunten über ein Naturphänomen: den Schweizer Nebel in der Wüste. Mit über 1,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern allein im Schweizer Pavillon bis heute gehört er zur Top fünf. Und nun ist er gar Nummer eins: Der Schweizer Pavillon als Ganzes wurde am Donnerstagabend als bester mittelgrosser Pavillon mit einem «Exhibitor Magazine's World Expo Award» ausgezeichnet.

Das Design für den Schweizer Pavillon stammt von der Szenografie-Agentur Bellprat Partner aus Zürich. Bellprat Partner hat gemeinsam mit den Zürcher Architekten OOS und dem Büro für Landschaftsarchitektur von Lorenz Eugster, Zürich, den Auftritt der Schweiz im Auftrag von Präsenz Schweiz im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) entwickelt. Fabriziert wurde der Pavillon von Expomobilia und MCH Live Marketing Solutions. Ebenfalls beteiligt waren Winkler Livecom und die Effektschmiede, wie der Website des Exhibitor Magazine zu entnehmen ist.

Das zentrale Schaustück im Pavillon – der Schweizer Nebel – wurde von der Fachjury ausserdem zum drittbesten Inszenierungselement der ganzen Ausstellung gekürt, was Thema und Umsetzung angeht. Dafür gab es zweimal Bronze in den Kategorien «Best Activity / Interactive» und «Interpretation of Theme». «Wir sind natürlich sehr stolz darüber, dass dieses urschweizerische Phänomen, wie wir es von unzähligen Ausflügen in die Berge kennen, in diesem Kontext für Furore gesorgt hat. Damit wird nicht nur unser Erfindergeist ausgezeichnet, sondern auch ein magisches Naturerlebnis jeder Schweiz-Reise handfest und nachhaltig greifbar gemacht», so Iwan Funk, Managing Partner von Bellprat Partner, in einer Mitteilung der Agentur.

Schweizer Agenturen haben auch für andere Länder-Pavillons weitere Auszeichnungen geholt. Eine vollständige Übersicht finden Sie hier. (pd/cbe)