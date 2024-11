Publiziert am 11.11.2024

Die im Jahr 2002 gegründete Screen-Vermarkterin Goldbach Austria GmbH hat Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home im Portfolio. Goldbach Austria verfügt über ein Eigeninventar von aktuell 112 Digital-out-of-home-Screens an 91 Standorten in ganz Österreich. Die Veräusserung der österreichischen Niederlassung durch die Goldbach Group an das niederländische Unternehmen Azerion sei im Zuge der Fokussierung der Goldbach Group ein logischer Schritt, schreibt das Unternehmen.

Azerion übernimmt die Geschäftstätigkeit der Goldbach Austria GmbH, einschliesslich der Verantwortung für bestehende Kunden und Partner. Die Mitarbeitenden von Goldbach Austria werden das Wachstum des Unternehmens weiterhin mit neuen und bestehenden Kundenbeziehungen und operativen Funktionen als Teil der Azerion-Gruppe unterstützen, heisst es weiter.

Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer Azerion, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit Goldbach bei dieser Erweiterung unseres Angebots in Österreich zusammenzuarbeiten. Das Netzwerk von Goldbach aus Partnern und Verlegern bietet ein reichhaltiges und vielfältiges Publikum, das ideal für die Azerion-Plattform positioniert ist. Die Stärken und Erfahrungen von Goldbach in den Bereichen DOOH, lineares Fernsehen, CTV und Display-Werbung werden der Gruppe auf globaler Ebene wertvolle Impulse geben.»

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde. (pd/wid)