Goldbach: Goldbach Neo ergattert Werbeflächen in St. Gallen

Publiziert am 19.11.2024

Nach einem Ausschreibungsverfahren erhält Goldbach Neo neu den Zuschlag für die Konzession des Aussenwerbeinventars der Stadt St. Gallen. Die Stadt St. Gallen hat entschieden, die Vermarktung für Werbeflächen auf öffentlichem Grund ab Januar 2025 neu an die Goldbach Neo zu vergeben, heisst es in einer Mitteilung. Von den insgesamt über 600 Plakatflächen seien 424 Stellen kommerzielles Inventar, vorwiegend in den bewährten Formaten F12, F200 und F24. Hinzu kommen laut Goldbach 208 Kulturplakatstellen im bekannten Kleinformat F4. (pd/wid)