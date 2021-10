Im Zuge der Integration von Goldbach in die TX Group und der konsequenten Fokussierung seitens Doodle auf das Terminplanungs-Abonnements Geschäfts übergibt Doodle das Vermarktungsgeschäft für den DACH-Raum exklusiv an Goldbach. In der Schweiz wird das Goldbach Publishing sein. Die Vereinbarung mit Goldbach Audience bleibt bestehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Für Goldbach-Kunden eröffnet sich dadurch Zugang zu einer Werbeplattform, die sich an eine businessrelevante Zielgruppe richtet. Die Werbeprodukte, die Doodle bisher selber vermarktet hat, bleiben unverändert.

«Mit Doodle Schweiz konnten wir die weltweit führende Terminfindungs-Plattform als neuen Mandanten gewinnen», wird Thierry Furrer, Managing Director Goldbach Publishing, in der Mitteilung zitiert. «Das qualitativ hochstehende Inventar von Doodle eignet sich hervorragend für grossflächige Branding-Kampagnen mit Videoelementen, die eine hohe Visibilität garantieren und somit eine optimale Ergänzung zu den bereits in unserem Portfolio enthaltenen digitalen Marken ist.»

«Im Zuge der konsequenten Fokussierung auf die Produktentwicklung und die Abonnenten haben wir uns bei Doodle bewusst für eine Trennung des Anzeigengeschäfts vom Kerngeschäft entschieden. Ich freue mich sehr, das Anzeigengeschäft im DACH-Raum einem starken Vermarktungspartner wie Goldbach übergeben zu können», ergänzt Doodle-CEO Renato Profico.

Zwei Mitarbeitende wechseln

Doodle ist ein weltweit aktiver Online-Terminplaner und vereinfacht mit Hilfe intelligenter Software die Organisation von Terminen in Unternehmen, für Selbständige und Privatpersonen. Dabei liegt der Fokus auf Produktinnovationen und der konsequenten Ausrichtung auf den Geschäftskundenbereich. Mit monatlich über 25 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern ist Doodle die weltweit am meisten genutzte Technologieplattform für die Online-Terminfindung. Neben der Schweiz gehören Deutschland, Frankreich und die USA zu den wichtigsten Geschäftsregionen. Die Doodle AG gehört seit 2014 zur TX Group und hat ihren Sitz in Zürich mit Niederlassungen in Berlin, Belgrad, New York und Atlanta und zählt 120 Mitarbeitende.

Im Zuge der Übergabe des Vermarktungsmandats werden in der Schweiz zwei Mitarbeitende von Doodle zu Goldbach Publishing wechseln. Tiziano Obrecht wird die Vermarktung in der Funktion des Sales Director Doodle/TXMA zusammen mit Luca Maier als Head of Sales Doodle/TXMA vorantreiben.

Doodle bestätigt Wachstumstrend

Doodle verzeichnet für die erste Hälfte des Jahres ein starkes Umsatzwachstum im Geschäftskundenbereich, wie es in einer weiteren Mitteilung von Doodle heisst. Die erfolgreiche Transformation zu einem Sofware-as-a-Service-Unternehmen zeige sich bei den zahlenden Abonnenten: Hier stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 60 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Zurückzuführen sei das Umsatzwachstum auf die führende Stellung von Doodle bei der Online-Terminplanung sowie den klaren Fokus auf die Produktinnovation und den Geschäftskundenbereich. Das Kernelement ist dabei laut Mitteilung die überarbeitete Booking Page – eine Buchungsseite, die sich an Verkaufsteams, Berater, Recruiter und andere Personen richtet, die viele Kundentermine und -kontakte haben. Hier verzeichnet Doodle ein Wachstum von 100 Prozent gegenüber Vorjahr.

«Ich bin sehr erfreut über die erreichten Meilensteine. In den letzten zwölf Monaten haben wir nicht nur ein starkes Wachstum bei den zahlenden Abonnenten erreicht, sondern auch unsere Plattform kontinuierlich weiterentwickelt. Bis Ende Jahr werden wir weitere Kernfunktionen sowie neue Integrationen lancieren und damit die Nutzungsmöglichkeiten für den Geschäftsbereich weiter ausbauen», so Renato Profico. (pd/cbe)