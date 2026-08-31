Publiziert am 31.08.2026

Ringier Medien Schweiz und Samsung Electronics Switzerland bauen ihre Medienpartnerschaft aus. Beim Kauf eines Galaxy Z Fold8 oder Galaxy Z Fold8 Ultra in der Enterprise Edition erhalten Kundinnen und Kunden ab sofort ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf das Digital-Abo Blick+, wie die Unternehmen mitteilen. Auf den entsprechenden Geräten ist die Blick-App bereits vorinstalliert.

Das Gratis-Angebot endet gemäss Mitteilung nach zwölf Monaten automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig, Folgekosten entstehen keine.

«Innovative Hardware verdient erstklassigen Content», lässt sich Adrian Gottwald, Head of Digital Reader Revenue bei Ringier Medien Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

Bereits beim Marktstart des Galaxy S25 im Februar 2025 hatten Samsung-Käuferinnen und -Käufer ein Jahr lang Gratis-Zugang zu Blick, Handelszeitung, Bilanz und Beobachter erhalten (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)