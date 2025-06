Publiziert am 26.06.2025

NK Media übernimmt ab sofort das Creative und Performance Marketing für Grillfürst Schweiz. Der deutsche Grillfachhandel ist seit 2022 mit einer eigenen Niederlassung und einem lokalen Team in der Schweiz präsent und bietet über 5000 Produkte an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die strategische Weiterentwicklung des Markenauftritts im Schweizer Markt steht im Fokus der Zusammenarbeit. NK Media setzt dabei auf Social Media Content, Performance-Kampagnen und Storytelling rund um die Grillkultur. «Ziel ist es, die Marke emotional aufzuladen, die digitale Reichweite zu maximieren und gleichzeitig konkrete Verkaufsimpulse zu generieren», heisst es von der Agentur.

«Grillfürst steht für Qualität, Innovation und Begeisterung – drei Werte, die auch unser Arbeiten prägen», erklärt Max Felner, Gründer und Geschäftsführer von NK Media. Die Agentur wolle den Schweizer Marktausbau «mit kreativer Power und datenbasierter Performance» begleiten.

Grillfürst positioniert sich als grösster Grillfachhandel Deutschlands und setzt auf Markenvielfalt, Beratungskompetenz, hochwertige Eigenmarken und einen Next-Day-Delivery-Service. Das Unternehmen ist seit über zehn Jahren in der BBQ-Szene etabliert. (pd/cbe)