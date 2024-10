Publiziert am 02.10.2024

Immobiel ist die Vereinigung ausgewählter, lokaler Immobilientreuhänder im Raum Biel, Seeland und Jura. Für Immobiel hat Erdmannpeisker einen neuen Auftritt entwickelt, mit dem Ziel, die Vereinigung bei Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer mit minimalen Mitteln schnell bekannt zu machen.

Der Name ist ein überraschend einfaches Wortspiel aus Immo und Biel, das in einem starken und ikonisch einfachen Label umgesetzt wurde. Der zweisprachige Claim nimmt den für Biel spezifischen Bilinguisme auf und sagt so nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Form, was Sache ist: Wir sind hier die Experten vor Ort.

Die Kommunikation ist überraschend einfach

«Wo wird ein riesiges Megaplakat ganz bestimmt innerhalb kürzester Zeit von allen Bieler:innen gesehen?», fragt Erdmannpeisker in der Medienmitteilung – und liefert die Antwort gleich mit: «Klar, eine grosse Inszenierung am Bahnhof wäre unübersehbar - nur leider vollkommen unmöglich. Deshalb haben wir genau das gemacht.»

In einem FOOH-Handyfilm wurde am Bahnhof Biel das ganz grosse Plakat für Immobiel ausgerollt. Auf Social Media sorgte diese Aktion laut eigenen Angaben «für erstaunte Gemüter, grosse Aufmerksamkeit und eine aussergewöhnlich hohe Klickrate». Bereits in den ersten zwei Wochen der Kampagne sei eine Klickrate von über 3,5 Prozent erzielt und über 1500 Website-Besucherinnen und -Besucher aus der Zielgruppe verzeichnet worden – bei einem Mediabudget von knapp 700 Franken.

«Und dass Immobiel in Biel kurzfristig in aller Munde war, versteht sich von selbst. Kunde glücklich, Agentur glücklich», so das Fazit. (pd/cbe)