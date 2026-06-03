Coca-Cola: Grosses Fest für 90 Jahre in der Schweiz

Publiziert am 03.06.2026

Mit einem Festabend im Zürcher Schiffbau hat Coca-Cola vergangene Woche sein 90-jähriges Bestehen in der Schweiz gefeiert. Rund 400 Gäste folgten der Einladung von Fabio Cella, General Manager von The Coca-Cola Company Schweiz, und Jürg Burkhalter, General Manager von Coca-Cola HBC Schweiz. Zu den prominenten Gästen zählte auch Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Höhepunkt des Abends war die Ankündigung einer Spende von 500'000 Franken durch die Coca-Cola HBC Foundation an das WWF-Projekt «Nature Connects». Die Initiative fördert gemeinsam mit Landwirten und Freiwilligen die Schaffung und Wiederherstellung von Lebensräumen in der ganzen Schweiz. HBC-CEO Zoran Bogdanovic nannte die Spende einen Ausdruck des langfristigen Engagements des Unternehmens für den Standort Schweiz.

Coca-Cola wird seit 1936 in der Schweiz produziert. Heute ist das Unternehmen mit Standorten in Brüttisellen und Vals sowie zahlreichen Partnerschaften in Sport, Kultur und Gesellschaft landesweit verankert.

Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh würdigte in ihrer Rede die lokale Verankerung des Unternehmens: Coca-Cola HBC beschäftige Menschen in der Schweiz, produziere und verkaufe hierzulande und leiste einen Beitrag zur inländischen Wertschöpfung. Den musikalischen Abschluss des Abends gestalteten die Schweizer Künstler Stress und Stefanie Heinzmann gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Biel Solothurn Tobs. (pd/spo)