Diamond Design: Grossprojekt am WEF in Davos realisiert

Publiziert am 30.01.2025

Die Rheintaler Full-Service-Werbeagentur hat für den Event «Inkwell Beach Davos 2025» ein überdimensionales 3D-Lettering produziert. Das aus hochdichtem Styropor gefertigte Logo misst 13 Meter in der Länge und 2 Meter in der Höhe, heisst es in einer Mitteilung.

Das Team unter der Leitung von Mauro Grillo hat das Werk speziell für den Aussenbereich konzipiert. Eine Polyurethan-Härtungsbehandlung und eine verstärkende Forex-Platte machen die Installation wetterfest.

Die in Au SG ansässige Agentur ist seit 2006 am Markt und hat sich neben klassischen Werbedienstleistungen auf dreidimensionale Logos und Lettering spezialisiert. (pd/cbe)