Aroma: Grösstes Winter-Pop-up der Alpen eröffnet

Auf die kommende Wintersaison wird Davos um eine Attraktion reicher. Direkt am Eingang zu Davos, rund um die Natureisbahn des Seehofseeli, entsteht mit «Secret Mountain Davos» das grösste Winter-Pop-up der Alpen. Im Look einer arktischen Polarstation inszeniert, wird Après-Ski neu definiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf der von der Agentur Aroma konzipierten und gebauten Fläche entsteht ein temporäres Pop-up mit mehreren Aussenbars, einem Clubhouse sowie Restaurant.

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag in Kooperation mit dem Songbird Festival Davos statt. Der Westschweizer Künstler Arma Jackson eröffnet musikalisch die Saison. «Chalet Stachi’s» heisst das temporäre Restaurant und folgt im Namen seinen Gastgebern. Die Gebrüder Sterkoudis und Achermann verbindet eine langjährige Freundschaft und bringt die schweizweit bekannten Gastronomen erstmal in einem Projekt zusammen, wie es weiter heisst. Serviert werden Schweizer Klassiker.

Der grosse Aussenbereich mit seinen Aussenbars, Lounges und Food-Containern bringen laut Communiqué kühle und warme Aperitifs sowie Fingerfood to go. Tagsüber würden Gross und Klein ihre Runden auf der anliegenden Natureisbahn ziehen. Sobald die Sonne hinter dem Berg verschwinde, öffne das Clubhouse und die Musik untermale die Stimmung. Heimische DJs aus Davos bis zu internationalen Stars wie Andrea Oliva bespielen das Clubhouse. Abgerundet wird das Programm durch bekannte Clubs wie das Hive oder Klaus und Labels wie Terrazzza oder Schwarzmatt.

Das Projekt entstand in enger Zusammenarbeit mit den Agenturen FS Activation und Future Events. (pd/cbe)