Publiziert am 11.05.2026

Im Rahmen der Zusammenarbeit liefert Hug Pakete mit Produkten der Marken Darvida und Wernli an Pfadilager in der ganzen Schweiz.

«Gemeinsam fördern wir Werte, die verbinden – und stärken junge Menschen darin, Verantwortung für morgen zu übernehmen», lässt sich Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin der Hug AG, in einer Medienmitteilgun zitieren. Philippe Keller, Geschäftsleiter der Pfadibewegung Schweiz ergänzt: «Mit Hug gewinnen wir einen Hauptsponsor, der dank seinem Engagement für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit optimal zu den Werten der Pfadibewegung passt.»

Die PBS zählt nach eigenen Angaben über 51'000 Mitglieder und ist in 530 lokalen Gruppen organisiert. Hug beschäftigt an den Standorten Malters und Willisau 437 Mitarbeitende und ist seit 1877 als Familienunternehmen tätig. Über Vertragslaufzeit und finanziellen Umfang des Sponsorings macht keine der beiden Parteien Angaben. (pd/nil)