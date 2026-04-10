APG|SGA: Guido Trevisan übernimmt Marketingleitung

Publiziert am 10.04.2026

Der Verwaltungsrat der APG|SGA hat Guido Trevisan zum neuen Leiter Marketing & Business Development sowie zum Mitglied der Unternehmensleitung ernannt. Der bisherige Stelleninhaber Beat Holenstein verlässt das Unternehmen nach über 30 Jahren auf Ende September, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind erfreut, mit Guido Trevisan einen umsetzungsstarken und ergebnisorientierten, digitalaffinen Marketing-Leader mit langjähriger Erfahrung in der Medienvermarktung für die APG|SGA zu gewinnen und sind überzeugt, mit ihm unsere Erfolgsgeschichte weiterzuführen», wird CEO Markus Ehrle zitiert.

Trevisan selbst sagt zu seinem Wechsel: «Die APG|SGA ist ein Unternehmen mit einer klaren Vision. Mich reizt an der neuen Aufgabe, dass ich Disziplinen verbinden und weiterentwickeln kann, für die ich in meiner bisherigen Karriere in unterschiedlichen Funktionen verantwortlich war. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit meinem künftigen Team und der Unternehmensleitung.»

Trevisan tritt seine neue Funktion am 1. September an. Nach einer gemeinsamen Einarbeitungsphase im September übernimmt er die Stelle vollständig von Beat Holenstein, der sich privaten Projekten widmen möchte. Holenstein bleibt der APG jedoch weiterhin bei SPR+ sowie punktuell bei einzelnen Projekten erhalten, wie es weiter heisst.

Der 46-Jährige bringt langjährige Erfahrung in der strategischen und operativen Marketingleitung im Bereich der Medienvermarktung mit. Seit 2014 war er in verschiedenen führenden Funktionen bei der Goldbach Media und der Goldbach Group tätig, zuletzt als CMO. Davor sammelte er Erfahrung im Product Management bei Wilmaa und Sunrise. Trevisan ist eidgenössisch diplomierter Marketingleiter, Prüfungsexperte und Vorstandsmitglied in verschiedenen Branchenorganisationen.

Die APG|SGA AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und im Bereich Aussenwerbung tätig. (pd/cbe)